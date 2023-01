Bologna, Thiago Motta: «La Lazio è una grandissima squadra, l’assenza di Immobile…»

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha presentato in conferenza la sfida di domani contro la Lazio in Coppa Italia

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio, Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha dichiarato:

«Dovremo lavorare ogni giorno al meglio per arrivare alla partita contro una grandissima squadra come sarà la Lazio domani. La preparo, penso a stare al meglio. Assenza di Immobile? Con Felipe Anderson hanno un attaccante molto veloce che combina bene con i compagni, anche nella fase di pressione nel non possesso sa essere decisivo. I nostri giocatori stanno bene e ci siamo preparati bene per la Lazio».