Bologna, problemi per Ferguson: out contro la Lazio? Il motivo

Problemi burocratici hanno costretto Lewis Ferguson a tornare in Scozia: out contro la Lazio domenica?

Lewis Ferguson ha lasciato Bologna ed è tornato nella sua Scozia per motivi burocratici.

Il Resto del Carlino rassicura sul fatto che il centrocampista del Bologna sia rientrato in patria per sistemare i documenti, visto che dopo la Brexit i cittadini britannici hanno necessità del visto per poter soggiornare in Italia ma il vero motivo potrebbe essere un altro. C’è infatti un nodo da sciogliere a proposito di una squalifica rimediata nella precedente stagione con l’Aberdeen e che il giudice sportivo ha stabilito debba essere scontata in quella attuale. La sfida a rischio, qualora dovesse essere scontata in campionato, è quella contro i biancocelesti altrimenti quella contro il Cosenza in Coppa Italia. Attese novità nelle prossime ore. Lo riporta Il Corriere dello Sport.