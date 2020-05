Bologna, negativo il tampone del membro dello staff

Bologna, pericolo scampato: test eseguito sul membro dello staff risultato negativo. Per oggi gli allenamenti saranno individuali

Il Bologna, tramite una nota ufficiale, ha confermato che il secondo test effettuato sul membro dello staff ha dato esito negativo. In via precauzionale l’allenamento di oggi sarà comunque individuale. Ecco la nota del club felsineo:

«Il primo test di controllo effettuato sul componente del gruppo-squadra il cui ultimo esame aveva evidenziato un risultato dubbio ha dato esito negativo. Nelle prossime ore verrà effettuato un ulteriore e definitivo esame di approfondimento. In via precauzionale comunque l’allenamento di oggi sarà in forma individuale».