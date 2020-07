Bologna, Mihajlovic: «Spero campionato finisca presto, senza tifosi fa schifo»

Alla vigilia della prossima sfida col Lecce, l’allenatore del Bologna Mihajlovic ha preso posizione sul nuovo mini-campionato in corso, esprimendosi senza mezzi termini.

Nella conferenza di vigilia di Bologna-Lecce, Sinisa Mihajlovic torna a parlare di questo campionato anomalo, con ritmi incessanti e spalti vuoti.

«Dobbiamo cercare di fare punti, ma lo faremo solo se troveremo gli atteggiamenti giusti. Spero finisca presto il campionato. Non è questione di stimoli, quelli i ragazzi li hanno sempre perché sempre li pungolo. Spero finisca questo calcio perché dodici partite così mi fa schifo. So che era l’unico modo di finire campionato ma speriamo che da settembre riaprano gli stadi perché il calcio si gioca per i tifosi; sentire il rumore della palla e quel che si dice in panchina non emoziona, è quasi peggio degli allenamenti. Spero finisca presto e non si ripeta più. Se mi chiedessero di scegliere se giocare senza pubblico o non giocare il prossimo campionato, sceglierei di non giocare. Così non mi piace proprio.