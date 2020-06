Bologna, Mihajlovic è ancora un cecchino d’eccezione VIDEO

«E se tira Sinisa è gol!» cantava la Curva Nord qualche decina di anni fa. Sì, perchè le punizioni di Mihajlovic erano una vera e propria sentenza: quando calciava lui, i tifosi erano sempre pronti ad esultare. L’attuale allenatore del Bologna non ha di certo perso ‘il vizio’, come testimoniato da un video pubblicato dalla società rossoblu.

Il fiuto per il gol è sempre lo stesso e quel coro vale anche adesso che veste i panni di allenatore. Guardare per credere:

Sinisa’s still got it 🤩#WeAreOne pic.twitter.com/wqZDb7n4pY

— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) June 13, 2020