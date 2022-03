Mihajlovic, il Bologna pensa al prolungamento del contratto: i dettagli

Il Bologna vuole allungare il contratto di Mihajlovic per un altro anno: l’idea è quella di dare continuità al suo progetto

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sinisa Mihajlovic potrebbe prolungare la propria permanenza al Bologna.

Il club sarebbe infatti pronto a rivedere l’accordo con il tecnico serbo, prolungandolo di un ulteriore anno per dare continuità al progetto rossoblù. Un grande attestato di stima per l’allenatore, proprio in un momento così complicato della sua vita personale.