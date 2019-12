Bologna, Mihajlovic scende in panchina contro il Milan

Bologna, Sinisa Mihajlovic seguirà in panchina il match contro il Milan. Ovazione allo stadio Dall’Ara al suo ingresso in campo.

I medici avevano dato il via libera, ma bisognava aspettare il meteo per avere la conferma. Il cielo è stato clemente, niente pioggia, temperature più miti. E Sinisa Mihajlovic, questa sera, è sceso in campo al Dall’Ara.

Seguirà la partita dei suoi contro il Milan direttamente sul campo. Ovazione per lui, all’ingresso. Saluto, poi, con Stefano Pioli. Prima di iniziare il match e pensare solo al calcio.