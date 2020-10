Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio: ecco le parole del tecnico del Bologna

Sinisa Mihajlovic ritrova la Lazio. Il tecnico del Bologna ha così presentato la gara contro la sua ex squadra, durante la canonica conferenza stampa della vigilia:

FORMAZIONE – «De Silvestri Si è allenato, ha avuto una piccola distorsione ma sarà convocato. Dovrebbe farcela, valuteremo nell’allenamento di oggi. Hickey ha 18 anni, è giusto che sbagli: mi piace, ha gli attributi. Accetto più gli sbagli di un giovane che di uno esperto. Se ci fosse stato Dijks lui sarebbe stata la sua alternativa, ora è titolare e mi aspetto molto da lui. Ci sta che può sbagliare, bisogna dargli tempo. Domani marcherà Immobile. Lui non va a saltare, giocano di furbizia. I centrali marcheranno i saltatori della Lazio. Il gruppo si sta allenando bene, manca il gol ma le prestazioni non sono del tutto negative: basta una rete per sbloccarsi».

INZAGHI – «Perdeva sempre le scommesse: gli piaceva scommettere ma perdeva sempre. Io ogni settimana mi facevo così il pieno di benzina».