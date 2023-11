Verso Bologna-Lazio, Zaccagni rischia il posto: le ultime sulle possibili scelte di Sarri per il match contro i rossoblu

Domani sarà il giorno di Bologna Lazio, con Maurizio Sarri ancora indeciso su quale sia l’undici migliore da schierare.

Sembrerebbe essere a rischio la titolarità per Mattia Zaccagni, con Pedro che scalpita per una maglia dal primo minuto per l’esterno d’attacco.