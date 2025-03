Bologna Lazio, cambio dell'ultimo minuto per Baroni: ultime

Bologna Lazio, cambio dell’ultimo minuto per Baroni: problemi nel riscaldamento per Tavares! Ultime in vista del fischio d’inizio di questo match

Manca sempre meno alla sfida in programma oggi pomeriggio al Dall’Ara tra Bologna e Lazio, gara valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A.

Come annunciato dalla stessa società biancoceleste sui propri profili ufficiali non giocherà Nuno Tavares come inizialmente previsto e scelto da Baroni per questa partita: al suo posto pronto Marusic.