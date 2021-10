Soriano: «Lazio squadra forte, dobbiamo dare il massimo»

Il centrocampista del Bologna Roberto Soriano ha parlato in vista della partita contro la Lazio, valida per la 7ª giornata di Serie A

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, in conferenza stampa ha parlato alla vigilia della partita contro la Lazio. Ecco le sue parole:

SULLA PREPARAZIONE ALLA GARA – «Vorrei partire ringraziando il direttore e dicendo che è un grande uomo di calcio. Sul ritiro, abbiamo avuto modo di parlare della partita di Empoli, stare insieme e capire cosa possiamo fare di meglio. Io sono il primo che si mette in discussione, mi aspettavo di più dal mio inizio di campionato, voglio essere incisivo come lo sono stato l’anno scorso. Per fortuna ho ancora tempo. Domani arriva una squadra forte come la Lazio contro la quale dobbiamo dare tutto quello che abbiamo».

SUL RUOLO IN CAMPO – «La mia posizione quanto attacchiamo è uguale a quella dell’anno scorso. Ho avuto diverse occasioni per fare gol e vorrei tornare ad essere più decisivo. Quando siamo nella nostra metà campo, invece, avendo cambiato un po’ il modo di difendere, penso solo ad aiutare la squadra e a fare un sacrificio in più per i compagni. Non penso che il mio ruolo sia cambiato di tanto, credo che sia io a dover ritrovare il Roberto dello scorso anno».