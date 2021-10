Marani: «La Lazio non è andata oltre il muro del Bologna»

Matteo Marani nel post gara di Bologna Lazio ha detto la sua sulla sconfitta dei biancocelesti, ecco le sue parole

Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Lazio si sono affrontate nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2021/22. Biancocelesti mai in partita, travolti dai padroni di casa guidati da un ispiratissimo Barrow, protagonista con due assist e un gol. Brutto passo indietro per la squadra di Sarri. Ottimo segnale di ripresa per quella di Mihajlovic.

Al termine del match ospite del salotto di Sky, Matteo Marani ha detto la sua in merito:

«Il Bologna ha ritrovato quello che era mancato a Empoli, ha fatto la gara che doveva. Mihajlovic ha preparato bene la gara e la Lazio non è andata oltre il muro alzato dal Bologna. La vera domanda è: “Questa squadra può fare a meno di Immobile? E Muriqi è il sostituto adatto?».