Bologna Lazio, le pagelle dei quotidiani: non si salva nessuno

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi per i giocatori biancocelesti nella sfida tra Bologna e Lazio di ieri sera

Quella di ieri è una partita sicuramente da dimenticare per i biancocelesti. Bologna Lazio, infatti, è finita 2-0 per i rossoblù, che hanno vinto meritatamente. La banda Inzaghi non riesce a tirare fuori l’orgoglio dopo la disfatta contro il Bayern Monaco in Champions League, mostrando in campo una bruttissima prestazione. Le pagelle dei quotidiani usciti oggi certificano questo: infatti, non si salva quasi nessuno dall’insufficienza.

CORRIERE DELLO SPORT – Reina 5.5, Patric 5 (dal 65′ A. Pereira 6), Hoedt 5.5, Acerbi 5, Lazzari 5 (dal 45′ Lulic 5.5), Milinkovic 4.5, Leiva 4 (dal 65′ Cataldi 6), Luis Alberto 5.5 (dal 76′ Caicedo 6), Marusic 5, Immobile 5 (dal 65′ Muriqi 5.5), Correa 4.5. All.: Inzaghi 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Reina 5.5, Patric 4 (dal 65′ A. Pereira 5), Hoedt 4.5, Acerbi 5, Lazzari 4.5 (dal 45′ Lulic 5.5), Milinkovic 5.5, Leiva 5 (dal 65′ Cataldi 5), Luis Alberto 5 (dal 76′ Caicedo 5), Marusic 4.5, Immobile 4.5 (dal 65′ Muriqi 5), Correa 5. All.: Inzaghi 4.5.