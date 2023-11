Bologna-Lazio, Marelli analizza il presunto rigore su Castellanos: le parole

Bologna-Lazio, l’ex arbitro analizza nel dettaglio il contrasto in area che ha visto protagonista Castellanos ai microfoni di Dazn

Il risultato rimane ancora inchiodato sul 1-0 tra Bologna-Lazio, ma i biancocelesti hanno protestato in maniera veemente per un presunto contrasto di gioco, che ha visto protagonista Castellanos. Ad analizzarlo è Marelli, ed espone il suo parere su Dazn

PAROLE – Questa è la classica situazione in cui chi arriva prima ha ragione. In questo caso Saelemaekers tocca prima il pallone, poi la caviglia di Castellanos, quindi non è stato giustamente assegnato il calcio di rigore