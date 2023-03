Bologna Lazio 0-0: i biancocelesti non sfruttano l’occasione

Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Bologna e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Lazio non riesce a raggiungere il secondo posto in solitaria, solo 0-0 in casa del Bologna.

Sintesi Bologna Lazio 0-0 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio – Comincia il match al Dall’Ara

7′ Tiro Barrow – Controll con dribbling incorporato su Romagnoli. Il mancino da fuori non va lontano dalla porta ma è in controllo Provedel

12′ Tiro Felipe Anderson – Si smarca a sinistra dove riceve. Calcia dopo essere rientrato sul destro, alto. Ma la sua posizione iniziale era di offside

15′ Occasione Pedro – Palla geniale di Luis Alberto per il movimento di Pedro in area. Quest’ultimo calcia in caduta da posizione ottima ma non inquadra lo specchio

20′ Posch abbatte Zaccagni al limite – Sembrava evidente l’ostruzione del difensore del Bologna. L’attaccante della Lazio resta contuso a terra, per l’arbitro è tutto regolare

21′ Rischia Skorupski – Si complica la vita il Bologna con la costruzione dal basso. Per poco Felipe Anderson non si avventa sul pallone, anticipo di Skorupski che prima trova il pallone e poi calcia anche il brasiliano

28′ Palo Ferguson – Clamorosa occasione per il Bologna. Cross da sinistra di Kyriakopoulos, arriva tutto solo sul secondo palo Ferguson che da un metro centra il palo

30′ Problemi alla testa per Luis Alberto – Il Mago dopo un pit-stop a bordocampo è in grado di continuare

33′ Tiro Barrow – Rientra sul destro in area e calcia forte sul primo palo. Si allunga Provedel che mette in corner

35‘ Doppia occasione Lazio – Zaccagni infila per Luis Alberto che a tu per tu con Skorupski si lascia parare il tiro dal portiere polacco. Sulla ribattuta arriva Felipe Anderson ma c’è ancora Skorupski sulla traiettoria

39′ Colpo di testa Posch – Stacca tutto solo in area da corner ma non inquadra lo specchio

42′ Problemi per Hysaj – Che comunque per il momento, dopo l’intervento dei sanitari, è in grado di continuare

45‘ Giallo pesante per Vecino – Spinta su Ferguson, era diffidato. Salta il derby con la Roma

45+3‘ Fine primo tempo – Duplice fischio

46′ Comincia il secondo tempo – Si riparte, nessun cambio

47′ Tiro Kyriakopoulos – Diagonale mancino dal limite che fischia alla sinistra del palo

52′ Tiro Zaccagni – Gran lavoro di Felipe Anderson che libera il mancino di Zaccagni in area. L’ex Verona sbuccia però la conclusione. Sul fondo

55‘ Chiusura di Lazzari – Aebischer riceve a sinistra, crossa sul secondo palo da Kyriakopoulos che calcia al volo, bravo Lazzari a frapporsi tra palla e porta.

63′ Giramenti di testa per Luis Alberto – Lo spagnolo è costretto a lasciare il campo. Sarri inserisce Basic

78′ Tiro Vecino – Prova a calciare da fuori l’uruguaiano, decisiva la deviazione in corner di Barrow

82‘ Tiro Barrow – Pasticcio tra Casale e Basic, il pallone arriva a Barrow che prova a pizzare il destro dalla lunga distanza. Pallone vicinissimo al pallo, non ci sarebbe arrivato Provedel

Migliore in campo: Provedel

Bologna Lazio 0-0: risultato e tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Moro (62′ Pyythia), Schouten (62′ Medel); Aebischer (80′ Soriano), Fergusonon, Kyriakopoulos (57′ Zirkzee); Barrow. A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis, De Silvestri, Sansone, Arnautovic. All.: Thiago Motta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto (63′ Basic); Pedro (80′ Cancellieri), Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Pellegrini, Gila, Fares, Cataldi, Marcos Antonio, Bertini, Cancellieri, Romero. All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Fabio Maresca (sez. di Napoli)

Ammoniti: 21′ Hysaj, 26′ Moro, 33′ Ferguson, 45′ Vecino, 75′ Zaccagni