Bologna Lazio LIVE 1-1: la squadra di Italiano alza la pressione dopo le sostituzioni
Bologna Lazio: i biancocelesti di Sarri scendono in campo per i quarti di finale di Coppa Italia 2025-2026. Segui il match con noi!
Il Bologna e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 21:00 presso lo stadio Dall’Ara sotto la direzione del signor Luca Massimi della sezione di Termoli. La squadra allenata dal tecnico Vincenzo Italiano affronta quella di Maurizio Sarri per la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CRONACA BOLOGNA LAZIO 1-1
70′ – Escono Odgaard e Cambiaghi per Sohm e Bernardeschi
68′ – Pronti ad entrare Bernardeschi e Bernardeschi per il Bologna.
66′ Grande progressione di Zortea che alza la pressione sulla difesa della Lazio saltando due giocatori e mettendola in mezzo. Palla rilanciata in avanti ma momento concitato per i felsinei.
61′ – Doppio cambio al Dall’Ara, escono Rovella e Maldini per Cataldi e Dia per la Lazio.
60′ – Nicola Moro del Bologna rimane a terra dopo un contatto, Bologna costretto al cambio con Freuler.
58′ – Castro cerca l’azione personale ma viene murato. Azione sfumata.
54′ – Dopo il gol di Noslin la Lazio viene fuori e cerca il raddoppio. Maldini nuovamente pericoloso per la retroguardia del Bologna.
50′ – Ferguson tenta la deviazione sul primo palo dopo la gran palla di Castro ma non riesce ad aprire abbastanza il piede per deviarlo in porta. Subito immediata la risposta del Bologna
48′ – GOL DI NOSLINNNNNNNNNNNNNNNNN! Arriva subito il pareggio della Lazio! Grande azione sulla destra di Dele Bashiru che prende il tempo a Ferguson e mette una palla rasoterra a centro area che deve essere solo spinta in rete dal centravanti ex Verona.
47′ – Castro stoppa sul nascere una ripartenza biancoceleste e viene ammonito. È lui il secondo della gara dopo Gila.
46′ – Riprende la partita al Dall’Ara, Lazio costretta a rincorrere.
——————————————————————————————————————————————————–
45’+5 – Finisce il primo tempo.
45’+3 – Fallo di Castro su Gila. La partita si scalda sempre di più.
45′ – Saranno 4 i minuti di recupero!
42′ – Pedro rimane a terra dopo un contatto che non sembrava essere troppo vigoroso, preoccupazione per lo spagnolo. Pronto ad entrare Noslin.
38′ – Nuova punizione per la Lazio dalla stessa mattonella.
36′ – Che tiro al volo di Daniel Maldini. Scavetto bellissimo di Pedro su punizione che supera la barriera, Maldini calcia forte in girata ma Skorupski la devia in angolo.
35′ – Punizione Lazio da una mattonella pericolosa per fallo subito da Rovella.
30′ – GOL BOLOGNA. Castro sblocca la partita con una spizzata di testa sottorete su palla inattiva! Non funziona la marcatura a zona della retroguardia biancoceleste e non basta la deviazione di Gila.
27′ – Occasione Lazio con Dele Bashiru lanciato da Maldini, scontro con Ferguson, il centrocampista della Lazio va giù ma l’arbitro non ferma l’azione.
25′ – Gran tiro rasoterra di Orsolini sul primo palo che si spegne a lato! Occasione Bologna.
21′ – La pressione del Bologna sull’inizio dell’azione da parte della squadra di Sarri inibisce ogni iniziativa. La Lazio attende.
14′ – CHE PARATA DI PROVEDEL! Cambiaghi calcia fortissimo da centro area ma trova la prontissima risposta del portiere italiano. Lo stesso Cambiaghi sul tap in volante non riesce ad insaccare ma stampa il pallone sulla traversa! Poi Chiffi annulla tutto per un fallo di Castro.
11′ – Isaksen tenta un diagonale insidioso dopo un bel lancio di Provedel. Buon sinistro ad incrociare che, però, non trova la porta.
8′ – Gila ammonito dopo un buon anticipo. Intervento nettamente in ritardo su Ferguson.
5′ – Nuovo corner per il Bologna, Castro prova ad indirizzare di testa ma la palla esce.
3′ – Progressione centrale di Isaksen steso da Lucumi’, ottima l’azione del biancoceleste.
2′ – Primo calcio d’angolo per il Bologna insidioso ma Romagnoli libera l’area.
0′ – Inizia la sfida tra Bologna e Lazio. Via libera alle ostilità.
TABELLINO BOLOGNA LAZIO 1-1 (Castro, Noslin)
GOAL: Castro 30′, Noslin 48′
AMMONIZIONI: Gila 8′, Castro 47′
ESPULSIONI:
SOSTITUZIONI: Rovella e Maldini per Cataldi e Dia (61′)
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, A. Romagnoli, Gila, Pellegrini; Taylor, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri
LEGGI ANCHE: Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato nel pre partita del match di Coppa Italia
