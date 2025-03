Formazioni ufficiali Bologna Lazio: le scelte di Baroni

Condividi via email

Vediamo nel dettaglio quelle che sono le formazioni ufficiali di Bologna e Lazio, pronte a sfidarsi tra pochi minuti al Dall’Ara.

Tra pochi minuti Bologna e Lazio si affronteranno in una gara che mette in palio punti pesantissimi per la lotta al quarto posto, con la squadra di Baroni che è chiamata a riscattare il passo falso avvenuto contro l’Udinese.

In attesa di scoprire chi avrà la meglio, ecco di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Vecino, Zaccagni; Dia. Allenatore: Marco Baroni