Bologna-Lazio, dove seguire diretta TV e Live Streaming

Dove seguire diretta TV e Live Streaming di Bologna-Lazio, match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020

Bologna-Lazio / Dopo aver battuto il Rennes in Europa League, la Lazio dovrà affrontare domenica l’ultimo impegno prima della sosta. Nella settima giornata di campionato, i biancocelesti si sfideranno con il Bologna al Dall’Ara a partire dalle 15. Una gara fondamentale per la squadra di Inzaghi, che vuole rimanere sulla scia delle grandi della Serie A. Con i 2500 posti per il settore ospiti messi a disposizione dalla società rossoblù, è previsto un esodo dei tifosi della Lazio in terra emiliana. Per tutti coloro che vorranno seguire la partita da casa, il match sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e tramite la piattaforma NowTv. In streaming sarà possibile seguirla, per gli abbonati Sky, tramite Sky Go.

Bologna-Lazio, la seduta d’allenamento

Doppio motivo per sorridere questa mattina a Formello per la Lazio. Intanto perchè la vittoria in rimonta contro il Rennes ha portato entusiasmo, ma anche perchè Joaquin Correa è pienamente recuperato. L’attaccante argentino ha svolto l’intera seduta coi compagni e si candida ad una maglia da titolare. La rifinitura di domani sarà decisiva per Inzaghi, che sceglierà uno tra lui e Caicedo.

FORMAZIONE LAZIO – Contro il Bologna l’allenatore biancoceleste confermerà la difesa che ha fatto bene contro il Genoa: Luiz Felipe, Acerbi e Radu faranno da guardia alla porta di Strakosha. Titolari a centrocampo Lucas Leiva, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, così come Lulic sulla sinistra. Ballottaggio invece a destra fra Lazzari e Marusic. In avanti Immobile è la certezza.

Bologna-Lazio le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Svanberg, Palacio; Sansone. A disp.: Da Costa, Sarr, Paz, Bani, Corbo, Mbaye, Dzemaili, Schouten, Skov Olsen, Destro, Santander. All.: Mihajlovic.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Bastos, Patric, Vavro, Lukaku, Berisha, Marusic, Jony, Parolo, Cataldi, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.