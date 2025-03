Bologna, ecco quando Italiano interverrà in conferenza...

Bologna, ecco quando interverrà in conferenza stampa Italiano alla vigilia della gara contro la Lazio. I dettagli

Domenica 16 marzo alle ore 15 andrà in scena la gara tra Bologna e Lazio al Dall’Ara. In vista della gara con i capitolini i rossoblù domani mattina svolgeranno la rifinitura e poi alle 13,30 il tecnico Vincenzo Italiano interverrà in conferenza stampa per presentare la gara presso la sala stampa del centro Niccolò Galli.