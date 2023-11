Bologna-Lazio, biancocelesti pronti all’esame al Dall’Ara: a caccia del gol che manca dal 2019. Il precedente in casa dei rossoblù

La Lazio è pronta ad affrontare stasera il Bologna al Dall’Ara, i biancocelesti cercano la rete che manca in casa dei rossoblù dal 2019. Come riportano i canali ufficiali del club.

RICORDO DEL CLUB– «Caccia al gol al Dall’Ara. La Lazio si prepara ad affrontare il Bologna in trasferta. I biancocelesti cercano la rete in casa dei rossoblu: l’ultima volta risale all’ottobre 2019, in occasione del 2-2 contro la squadra allora guidata da Mihajlovic. Da quel precedente la Lazio non ha più segnato al Dall’Ara, collezionando due sconfitte (2-0 e 3-0, ndr) e un pareggio a reti bianche. L’ultimo successo in casa del Bologna risale invece al dicembre 2018, quando la squadra di Inzaghi vinse grazie alle reti di Luiz Felipe e Lulic».