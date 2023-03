Bologna, Barrow punta la Lazio: la curiosa statistica. L’attaccante coi biancocelesti ha spesso sfornato delle prestazioni importanti

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana, tra i giocatori che la Lazio dovrebbe più temere per il match di domani contro il Bologna c’è Musa Barrow, l’attaccante infatti ha sempre sfornato buone prestazioni contro in biancocelesti: in nove confronti ha messo a segno 2 reti e ha fornito 3 assist.

Probabilmente il giocatore del Bologna partirà dalla panchina e nel caso dovesse entrare in campo è meglio avere per lui un particolare occhio di riguardo.