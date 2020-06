Juventus, vincono i bianconeri di Sarri che chiude il match nel primo tempo grazie alle reti di Ronaldo e Dybala

La Juventus porta a casa la vittoria dal dall’Ara di Bologna. Succede tutto nel primo tempo con le reti di Ronaldo su rigore e Dybala.

Tre punti fondamentali in ottica scudetto anche se Sarri avrà i suoi problemi per il prossimo match visto l’infortunio di De Sciglio e anche l’espulsione per doppio giallo di Danilo.