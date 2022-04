Bologna, Arnautovic: «In campo dobbiamo essere 11 Sinisa, giochiamo per lui»

Bologna, Arnautovic si è raccontato in un’intervista per il Corriere dello Sport, soffermandosi sul momento che sta vivendo la squadra

«Giochiamo più per Sinisa che per noi. Facciamo tutto per Sinisa e questo rafforza l’energia. Ho parlato tante volte con lui. Quando parla Sinisa ascoltano tutti, noi lo guardiamo in faccia. Sai che non sta affrontando una cosa facile, ma lui ti fa vedere che è ancora positivo, che ha molta energia, ragazzi dai, dai, ne vengo fuori, non vi preoccupate. Dobbiamo essere undici Sinisa in campo. Anzi, non undici: ventidue. Tutto lo stadio».