Emergenza Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile – 28 aprile

Emergenza Coronavirus: il bollettino diramato dalla Protezione Civile con i numeri di oggi, 28 Aprile 2020

Nonostante non ci sia la solita conferenza stampa per informare gli italiani sull’evoluzione dell’emergenza Coronavirus in Italia, la Protezione Civile comunque ha pubblicato i dati odierni sul proprio sito.

Con una nota ufficiale è stato comunicato che i positivi sono 105.205 unità (-608 rispetto a ieri). I morti sono saliti a 27.359, riscontrando un aumento di 382 decessi in confronto alla giornata passata. Le persone guarite sono 68.941 (+2.317). In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di 93 pazienti.