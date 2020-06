Emergenza Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile – 18 giugno

Emergenza Coronavirus: il bollettino diramato dalla Protezione Civile con i dati aggiornati ad oggi 18 giugno

La Protezione Civile continua ad aggiornare gli italiani riguardo l’emergenza Coronavirus con il bollettino diramato giornalmente.

I dati di oggi vedono in calo le positività al virus pandemico: rispetto a ieri il decremento è stato di 824 unità, in totale 23’101. 165 pazienti sono in terapia intensiva, (+5 nelle ultime 24 ore). Il totale dei deceduti ha toccato quota 34’514, di cui solo 66 sono rispettivi alla giornata di oggi. I guariti fino ad ora sono 180’544 (oggi +1’089).