Emergenza Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile – 14 maggio

Emergenza Coronavirus: il bollettino diramato dalla Protezione Civile con gli aggiornamenti di oggi 14 maggio

Il Coronavirus in Italia non è stato ancora totalmente debellato, ma la Fase 2 sta procedendo bene. La Protezione Civile ha emesso sul proprio sito, come di consueto, il bollettino con gli aggiornamenti odierni.

I positivi sono 76.440 (-2.017 rispetto a ieri). I morti sono saliti a 31.368, con 262 decessi nelle ultime 24 ore. Le persone guarite sono 115.288 in totale e 2.747 convalescenti nella giornata di oggi. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di 38 casi.