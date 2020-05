Emergenza Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile – 10 maggio

Il capo della Protezione Civile ha rivelato i dati aggiornati riguardanti l’emergenza Coronavirus in Italia

L’Italia sta ancora lottando contro il Coronavirus, nonostante la popolazione stia rispondendo bene alle regole della Fase 2.

La Protezione Civile ha emesso il bollettino della giornata odierna in cui aggiorna la situazione nel paese: i positivi sono arrivati a 83.324, diminuendo di 1.518 unità. I morti sono saliti a 30.560 (+165 rispetto a ieri). I pazienti guariti sono in totale 105.186, con 2.155 persone ristabilite nella giornata di oggi. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di 7 degenze nell’arco delle ultime 24 ore.