Bodo Glimt Lazio, tutte le novità sulla prossima partita di Europa League dei biancocelesti: allarme in vista del match

Bodo Glimt Lazio si prepara ad affrontare una partita molto, molto più difficile di quanto si potesse preannunciare. I biancocelesti infatti

Bodo Glimt Lazio. Non bastava il campo sintetico, ora c’è anche il rischio neve. La Lazio si prepara a partire per la Norvegia per una delle trasferte più complicate. La squadra di Baroni si recherà infatti in Norvegia per disputare la prossima partita di UEFA Europa League contro il Bodo Glimt.

Fino a qui tutto bene certo, ma il problema più grosso emerge dalle pagine di oggi de il Corriere dello Sport il quale riporta che, per la gara, sono previsti tra i 3 e i 7 centimetri di neve, con temperature che varieranno tra 0 e -1 grado. Un meteo sconcertante che influenzerà la squadra di Baroni, così come il campo in sintetico dei norvegesi, molto diverso dai manti erbosi della nostra Serie A.