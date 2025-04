Bodo Glimt Lazio, la preparazione di questa mattina dei biancocelesti in vista della sfida contro i norvegesi

Bodo Glimt Lazio, ecco quale lavoro ha svolto la squadra di Baroni questa mattina in vista della sfida di domani

Domani sera scenderanno in campo alle ore 18:45 Bodo Glimt Lazio per misurarsi nel quarto di finale di UEFA Europa League. Per farcela, i biancocelesti hanno svolto una seduta in hotel questa mattina dove hanno svolto un lavoro di risveglio muscolare.

Alle 17:45, invece, avrà inizio la squadra si impegnerà in una rifinitura sul campo sintetico per prepararsi alla partita di domani seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore.