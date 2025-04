Bodo Glimt Lazio, ecco come vedere il match in tv: tutte le info

Ecco tutte le informazioni necessarie per vedere il match di andata dei quarti di Europa League tra Lazio e Bodo Glimt in tv

Siamo alla vigilia di una delle sfide più importanti della stagione della Lazio, con la squadra di Baroni che farà visita al Bodo Glimt nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League.

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky e sulla piattaforma NOW Tv, con il collegamento che prenderà il via alle 18:30.