Bocchetti elogia Keita: «Sembra un calciatore che sta qui da tempo»

Bocchetti, il tecnico dei brianzoli rilascia parole di elogio nei confronti dell’ex biancoceleste approdato al club: ecco cos ha detto

Alla vigilia della sfida esterna con la Lazio, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Monza Bocchetti il quale esprime parole di elogio nei confronti di un ex biancoceleste, ossia Keita in cerca di riscatto

PAROLE – Keita è arrivato da qualche giorno, abbiamo visto già oggi che si è allenato un po’ con noi. Si allenerà per qualche altra settimana poi valuteremo insieme, però l’ho visto bene. Sembra come se fosse con noi da un bel po’ da come si comporta e con l’entusiasmo che ha. Ha avuto un impatto importante e ha portato tantissimo entusiasmo. Lo reputo un attaccante che può darci una grande mano