Bobo Vieri: «Immobile? Europeo da 10 per lui fino ad ora»

Bobo Vieri, ex attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana, ha parlato di Ciro Immobile e degli Azzurri ai microfoni di Rai Sport

Bobo Vieri esalta Ciro Immobile: l’ex attaccante ha voluto lodare il centravanti della Lazio e della Nazionale Italiana per il suo rendimento agli Europei. Ecco le dichiarazioni dell’ex bomber biancoceleste ai microfoni di Rai Sport prima di Italia Galles.

SUL PUBBLICO ALLO STADIO – «Roma è la città più bella del mondo, non lo scopro io. Il pubblico ci voleva. E’ fondamentale per giocare a calcio. Rivedere le persone allo stadio è importante ma è ancora più importante la nazionale che sta andando alla grande, sta giocando un grande calcio. Dobbiamo continuare così».

SULL’ITALIA – «Lo dico già da un po’ che secondo me andiamo in finale. Ho visto le partite che abbiamo fatto e noi giochiamo a calcio. Le grandi squadre dell’Europeo non stanno giocando bene come noi. E io mi metto lì con loro».

SU IMMOBILE – «Voto 10, alla grande. Due partite, due gol. Meglio di così!».