Bizzarri: «Derby del 2013 grande gioia per me, su Reina e Strakosha...»

A poco più di ventiquattro ore dal fischio d’inizio di Lazio-Genoa, il doppio ex Albano Bizzarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel:

PARTITA – «Domani sarà una sfida pericolosa perché il Genoa non trova la vittoria da varie giornate. Per i liguri sarà una gara importante, così come per la Lazio. I biancocelesti non stanno attraversando un periodo buono, ma con un tecnico come Sarri è necessario del tempo per avere dei risultati»

SARRI – «Sono stato felice quando ho saputo che sarebbe arrivato alla Lazio, credo sia un allenatore molto esperto e molto competente. Si parte sempre dall’idea che la Lazio stia compiendo degli step in avanti, anche in questa stagione è così. Sarri è bravo e la società potrebbe agire sul mercato»

REINA E STRAKOSHA – «Reina e Strakosha sono due grandi portieri. Lo spagnolo ha maggiore esperienza considerando la grandissima carriera alle spalle. Credo siano entrambi molto competenti. Ammiro Reina, è completo, mentre Strakosha ha dimostrato di essere solido fin da subito. La concorrenza è alla base di un percorso di crescita sia a livello individuale che collettivo. Strakosha è partito molto bene, soprattutto fisicamente ed è migliorato molto rispetto al momento in cui l’ho conosciuto. Merito di Grigioni, un preparatore molto bravo ed importante per la crescita dei giovani. Pur non avendo giocato molti minuti alla Lazio, voglio ringraziarlo perché mi ha permesso di crescere»

EUROPA LEAGUE – «Per quanto riguarda l’Europa League, se uno desidera costruire una grande squadra deve essere cosciente del fatto che si gioca ogni tre giorni. I veri professionisti sono coloro che riescono a scendere in campo ogni tre giorni. Certamente si può essere stanchi soprattutto quando si torna da una trasferta lunga, ma se si fa parte di un grande club che disputa questa competizione è normale che sia così.»

COPPA ITALIA 2013 – «La finale di Coppa Italia del 2013 è stata una sfida straordinaria che è ancora nel cuore dei tifosi. Prendere parte al derby di Roma e vincerlo è motivo di grande gioia per me»