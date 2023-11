Bingo e responsabilità sociale: l’importanza del gioco responsabile

Se vuoi giocare sempre in serenità, ecco alcuni consigli per giocare sempre in modo responsabile:

Stabilisci un budget preciso: ancora prima di iniziare a giocare, stabilisci quanto puoi permetterti di spendere durante la settimana e durante il mese. Non superare mai questa cifra e non considerare le perdite come un’opportunità per recuperare. Imposta anche dei limiti di tempo: dedica solo una parte del tuo tempo al gioco d’azzardo. Mantieni sempre l’autocontrollo e rispetta sempre i limiti che hai stabilito. Riconosci i segnali di dipendenza da gioco: riponi attenzione massima al gioco d’azzardo eccessivo, la perdita di interesse per altre attività e le difficoltà finanziarie. Se sospetti di essere dipendente dal gioco d’azzardo, cerca aiuto e supporto nel più breve tempo possibile. Informati sulle regole e sulle probabilità di vincita dei giochi: prima di iniziare a giocare, prenditi il tempo di capire bene le regole del gioco e le probabilità di vincita. Questo ti aiuterà a prendere decisioni più consapevoli e ridurre il rischio di perdere del denaro in maniera eccessiva. Fai una pausa dal bingo: se il bingo è diventato una parte importante della tua routine, prova a pensare di prendere una pausa o congelare dei giochi. Ciò ti darà la possibilità di valutare se il bingo sta influenzando negativamente la tua vita e fare eventuali cambiamenti necessari nella tua giornata. Condividi la tua esperienza: parla in modo sincero con altre persone sul bingo e sulle tue abitudini. Condividere la tua esperienza può aiutare a sensibilizzare gli altri e incoraggiare atteggiamenti e comportamenti responsabili. Riconosci i segnali di allarme: sii consapevole di eventuali segnali di avvertimento che potrebbero suggerire una dipendenza dal gioco d’azzardo, come l’incapacità di smettere di giocare, il mentire sulle tue attività di gioco o la compromissione delle tue relazioni personali e professionali. Se incontri tali segnali, cerca supporto e assistenza il più presto possibile. Non giocare in stato di alterazione: evita di giocare quando sei sotto l’influenza di alcol o droghe, poiché potrebbero influire sulle tue decisioni razionali e portarti a comportamenti rischiosi. Evita comunque di esagerare con l’alcol e con le droghe, anzi, meno ne usi, meglio è per la salute e se le eviti totalmente, meglio ancora. Scegli solo siti di gioco sicuri, legali e autorizzati: assicurati che il sito di gioco da te scelto sia autorizzato e regolamentato dalle autorità competenti. Verifica anche le misure di sicurezza per proteggere le tue informazioni personali e finanziarie. Usa solo soldi extra: utilizza solo fondi extra per il gioco d’azzardo e non scommettere mai denaro che non puoi permetterti di perdere. Il budget per la spesa, per le bollette e per il cibo viene prima di qualsiasi altra cosa. Fai pause regolari: Fai delle pause durante le sessioni di gioco per riposare, riflettere e valutare il tuo comportamento di gioco. Gioca una decina di minuti e poi dedicati ad altro. Coinvolgi le persone di cui ti fidi: Parla con i tuoi amici e familiari del tuo interesse per il gioco d’azzardo e chiedi aiuto. Loro possono aiutarti a mantenere un equilibrio, offrendoti consigli e sostegno. Evita di prendere decisioni senza riflettere: Prima di fare una scommessa o una decisione di gioco importante, prenditi del tempo per riflettere e valutare attentamente le possibili conseguenze. Evita di lasciarti trascinare dall’emozione del momento ma soprattutto evita di guardare al gioco come una fonte di reddito o di guadagno. Cura la tua salute mentale ed emotiva: Il gioco d’azzardo può essere stressante e provare sentimenti di frustrazione o disgusto. Prenditi cura della tua salute mentale ed emotiva cercando attività che ti donino gioia e benessere. Cerca aiuto se necessario: Se ritieni che il bingo stia diventando un problema per te, cerca aiuto professionale. Ci sono organizzazioni e linee telefoniche dedicate al gioco d’azzardo compulsivo che possono fornirti consigli e supporto.

Promuovere il gioco responsabile è fondamentale per garantire un’esperienza di gioco sicura e sostenibile. Seguendo queste linee guida, puoi divertirti nel gioco d’azzardo in modo responsabile, mantenendo un bilancio sano e proteggendo la tua salute emotiva.

Ricorda, il bingo dovrebbe essere un’attività divertente, un passatempo e nulla più. Per far sì che l’esperienza di gioco sia svolta in modo responsabile, ADM prevede la possibilità per il giocatore di autoescludersi dal gioco a distanza per un periodo prefissato (30, 60 o 90 giorni), oppure a tempo indeterminato.

Durante il periodo di autoesclusione:

• Puoi prelevare le vincite da tutti i suoi conti di gioco

• Puoi chiudere i suoi conti gioco e prelevare il saldo rimanente

• Non puoi aprire nuovi conti di gioco a distanza su nessun sito

• Non puoi fare scommesse o giocare a bingo sui conti gioco che ha precedentemente aperto sui siti di gioco online

In caso di autoesclusione a tempo indeterminato, anche se effettuata per errore, il giocatore potrà chiedere la revoca solo dopo sei mesi, mentre, in caso di autoesclusione a tempo determinato (30, 60 o 90 giorni) la riattivazione sarà automatica allo scadere del termine fissato.

Per attivare l’autoesclusione o revocarla, il giocatore dovrà procedere secondo le seguenti modalità:

• Se dispone di SPID, il giocatore potrà accedere con le proprie credenziali al portale ADM e selezionare la tab “SPID” e richiedere l’attivazione o la revoca dell’autoesclusione;

• Se non si dispone di SPID, l’istanza di revoca deve essere indirizzata al concessionario al quale è stata chiesta l’autoesclusione o a qualunque altro concessionario con cui si ha un conto di gioco, corredata da tutti i dati identificativi necessari, come nome, cognome, codice fiscale, nonché dalla copia di un documento di identità in corso di validità.

L’Autoesclusione è un istituto trasversale (vale per escludersi da tutti i concessionari) e non va confuso con il diverso strumento della sospensione del conto di gioco aperto con un solo concessionario, strumento che alcuni concessionari mettono pure a disposizione per altre finalità. Ricordati poi che è attivo il numero verde nazionale 800558822 che garantisce sostegno alle persone in difficoltà per il gioco d’azzardo. Gioca responsabilmente e sempre per divertimento!