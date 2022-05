Il magnate cinese di Binance, Changpeng Zhao, è a Roma. Ieri ha incontrato Immobile, in programma anche un vertice con Lotito

Changpeng Zhao, CEO di Binance (piattaforma di scambio per le criptovalute), è a Roma e i tifosi sognano un improbabile passaggio di proprietà. L’imprenditore è considerato tra gli uomini più ricchi al mondo e si sta appassionando ai colori biancocelesti, tanto da dire: «I love Lazio».

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, a Palazzo Brancaccio ieri sera avrebbe incontrato Ciro Immobile e adesso vorrebbe conoscere tutti gli altri giocatori, magari palesandosi a Formello. In questa sua permanenza nella Città Eterna non è escluso un incontro con il presidente Lotito, per fare il punto sui rapporti tra Lazio e Binance.