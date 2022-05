Binance, il CEO sbarca in Italia: i tifosi gli chiedono di comprare la Lazio

Il CEO di Binance Zhao sbarcherà domani in Italia. I tifosi della Lazio gli hanno chiesto di comprare il club biancoceleste

Changpeng Zhao, fondatore e CEO di Binance, sponsor della Lazio, ha commentato con una emoticon strabiliata su Twitter il gol di Luis Alberto contro la Sampdoria. Tanto è bastato, come riportato da Il Messaggero, per scatenare i tifosi biancocelesti che hanno risposto al tweet con una valanga di: «Comprati la Lazio, non è mai stato facile come in questo momento».

I sostenitori laziali sono infatti convinti che Lotito possa cedere la Lazio in questo momento economico complicato. Il presidente ha però dichiarato più volte che il club non è vendita è che sono di fronte a un’offerta da 600 milioni di euro si siederebbe al tavolo per trattare. Intanto nella giornata di domani Changpeng Zhao sbarcherà in Italia, nella Capitale nello specifico, per investire nel nostro mercato. I tifosi possono così continuare a sognare, anche se il CEO di Binance dovrebbe incontrare Ciro Immobile per stringere un accordo riguardante l’azienda multigaming GL17CH del bomber biancoceleste.