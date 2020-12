Bild, nessun acquisto a gennaio per i prossimi rivali Champions della Lazio

Secondo quanto riferito dalla Bild, il Bayern Monaco non effettuerà alcun acquisto nel corso della prossima sessione invernale

Secondo quanto riferito dalla Bild, il Bayern Monaco non effettuerà alcun acquisto nel corso della prossima sessione invernale. La squadra di Flick al momento si trova al secondo posto in Bundesliga e negli ottavi di finale di Champions League affronterà la Lazio. La rosa dei bavaresi è già ritenuta sufficiente per sostenere i diversi impegni. Che saranno davvero impegnativi, dato che i tedeschi avranno anche il Mondiale per Club da disputarsi in Qatar dal 1 all’11 febbraio. Inutile evidenziare come i campioni di tutto partano favoriti.