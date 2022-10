Bijol: «Lazio? Non ci facciamo schiacciare dai nomi sulle maglie»

Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo il pareggio contro la Lazio

PAROLE – «Non siamo molto felici, volevamo mostrare di poter vincere tutte le partite. È comunque un risultato importante che ci dà la forza per continuare a lavorare in questo modo. Ammetto di sentirmi meglio partita dopo partita. Sta crescendo tutto il gruppo e io con esso. Dobbiamo continuare così come squadra a fare bene in campo. Gara dopo gara assumiamo consapevolezza. Confrontarci con questi grandi team ci permette di migliorarci, non ci facciamo schiacciare dai nomi sulle maglie e riusciamo a competere contro grandi avversari».