Bijol Lazio, la difesa NON convince: il centrale dell’Udinese TORNA di moda. Le ultime sulla trattativa per il giocatore sloveno

Come riportato da Il Messaggero, il nome di Jaka Bijol è tornato di moda per il calciomercato Lazio. Infatti, la difesa biancoceleste non ha convinto nelle prime due uscite stagionali in campionato.

Troppi gli errori di Nicolò Casale, il quale potrebbe essere ceduto negli ultimi giorni di questa sessione di mercato per fare spazio al difensore centrale dell’Udinese. La Lazio, dunque, vuole sistemare il suo reparto arretrato.