Biglietti Udinese-Lazio, al via la vendita dei tagliandi: le info

Biglietti Udinese-Lazio, al via la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli. Gli ultimi aggiornamenti sulla partita

«La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Udinese-Lazio Bluenergy Stadium di Udine in programma sabato 24 agosto 2024 alle ore 18:30.

Il prezzo del settore “Curva Ospiti” è di € 35 (più diritti di prevendita). La vendita sarà aperta fino alle ore 19:00 di venerdì 23 agosto.

Modalità di vendita:

– On-line

– Punti vendita Ticketone»