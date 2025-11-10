 Biglietti Roma Lazio Women, al via la vendita dei tagliandi per la sfida contro i giallorossi: tutti i dettagli
1 ora ago

Biglietti Roma Lazio Women, aperta la vendita dei biglietti: tutte le informazioni utili per seguire la super sfida

La S.S. Lazio ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti per la prossima gara di Serie A Women Athora. Le biancocelesti affronteranno la Roma domenica 16 novembre alle 15.30 , con fischio d’inizio alle ore 15:30, sul terreno dello Stadio Tre Fontane.

COMUNICATO – “L`A.S. Roma ci comunica che dalle ore 16:00 di oggi lunedi 10 novembre, saranno messi in vendita i biglietti per il derby Roma-Lazio Women in programma domenica 16 novembre alle 15.30 al Tre Fontane.

Sarà possibile acquistare i biglietti nella seguente modalità:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Capienza del settore Ospiti – Tribuna Ovest Settore 9: 288 posti

Prezzo unico 10 €

L’ingresso designato per il settore ospiti è il numero 3, da Viale del Pattinaggio.

Parcheggio riservato nello stesso viale sotto il cavalcavia, davanti all’ingresso ospiti”.

