Flaminio Lazio, un nuovo stadio come regalo di Natale? Arriva la svolta sulla nuova struttura: le parole di Onorato

Flaminio Lazio, si sogna il nuovo stadio: svolta attesa a Natale con le parole di Onorato. Le ultimissime notizie

Il progetto del Flaminio come nuova casa della Lazio continua a muovere passi silenziosi ma significativi. Dopo anni di discussioni e tentativi rimasti sospesi, negli ultimi tempi sembra essersi aperto un percorso più concreto. Nel 2024 è stato presentato un rendering e un piano di investimento che punta a riqualificare l’intero quartiere, ma mancano ancora autorizzazioni e certificazioni decisive.

L’Assessore allo Sport di Roma Capitale Alessandro Onorato ha lasciato intendere che entro Natale potrebbe arrivare un aggiornamento importante, forse quello che segnerà la svolta definitiva. Claudio Lotito mantiene una linea prudente, consapevole dei rischi di blocchi istituzionali a lavori avviati, e preferisce consolidare ogni passaggio prima di procedere. Così, mentre dall’esterno la vicenda appare immobile, dietro le quinte l’iter prosegue lentamente, con tempi più lunghi rispetto alle aspettative ma con la prospettiva di un futuro che potrebbe finalmente riportare il Flaminio al centro della vita sportiva romana.

PAROLE – Non c’è nulla da sbloccare. Un’operazione da 400 milioni di euro non si fa in due secondi. Le interlocuzioni sono costanti. Un incontro potrebbe esserci a brevissimo per chiarire alcuni aspetti tecnici, magari poco interessanti ma sostanziali per tutelare chi investe, chi abita la città e tutte le parti in gioco.

Il presidente Lotito ha posto pubblicamente delle questioni, non è un segreto. C’è un progetto che immagino verrà integrato con tutti gli elementi necessari. Ci sono in ballo non solo la Lazio e il Comune di Roma, ma anche il Ministero dei beni culturali, la Regione. Entro Natale per forza ci saranno novità

