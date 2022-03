Biglietti Roma Lazio, febbre da derby: ecco quanti tifosi all’Olimpico

Biglietti Roma Lazio, i tifosi pensano già al derby: saranno circa 48mila gli spettatori che accenderanno lo Stadio Olimpico

Nonostante di mezzo ci sia un altro impegno di campionato, la testa dei tifosi è già lì: al derby. Stavolta sarà una gara cruciale anche per la classifica e il clima si fa più infuocato che mai. Ad accendere gli animi dei giocatori in campo, ci sarà anche l’Olimpico delle grandi occasioni: come riporta La Repubblica, dei 14mila biglietti messi a disposizione per i tifosi biancocelesti, 11.600 sono già stati venduti.

Per le 18 del 20 marzo, quando la Lazio di Sarri si troverà faccia a faccia con la Roma di Mourinho, sono attesi in totale 48mila spettatori.