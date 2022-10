Biglietti Roma Lazio, Angelici: «È iniziata da qualche minuto la vendita in prelazione»

Tramite i canali ufficiali, Giampiero Angelici, ha parlato della vendita della vendita dei biglietti di Roma Lazio

Giampiero Angelici, SLO biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per fornire dettagli aggiuntivi sulla vendita dei biglietti per il derby della Capitale. Le sue parole:

SETTORI DEDICATI – «È iniziata da qualche minuto la vendita in prelazione di Roma-Lazio. Al momento abbiamo a disposizione la Curva Nord e il Distinto Nord Ovest a 45 euro. Terminati questi due settori, verrà aperto il distinto Nord Est allo stesso prezzo».

ABBONAMENTO DIGITALE – «Per riguarda l’abbonamento digitale bisognerà inserire il codice che inizia con 032 per i possessori della Millenovecento, mentre per chi possiede la Eagle Card va inserito il codice che inizia con EAG».

E QUELLO TRADIZIONALE – «Per quanto riguarda l’abbonamento tradizionale dovranno inserire il codice che si trova sul foglio stampato in A4, inserendo dodici numeri del codice, iniziando dai vari numeri zero».

PUNTI VENDITA – «Per l’acquisto nei punti vendita andrà inserito un codice sempre di dodici numeri. La prelazione terminerà la prelazione, poi ci sarà la vendita libera che inizierà alle 16:00 di lunedì 17 ottobre».

MONTE MARIO – «In vendita c’è anche la Tribuna Monte Mario, ma attraverso un link apposito. Il prezzo sarà di 116 euro per l’intero e 50 euro per gli Under 16. Per quanto riguarda il settore Monte Mario Disabili non deambulanti in carrozzella più accompagno, i tagliandi saranno in vendita dalle ore 16:00 di lunedì 3 ottobre presso un Call Center (06/89386000). Il costo di questi due biglietti è di 50 euro (20 euro per il disabile non deambulante e 30 euro per l’accompagnatore). In ogni caso, ogni informazione è presente sul sito ufficiale».

PREZZI – «I prezzi del derby d’andata, saranno gli stessi della sfida di ritorno. C’è sempre un accordo con la Roma, è così da sempre. Ci auguriamo di vendere il prima possibile i biglietti a disposizione, appena terminati i primi due settori a disposizione, in accordo con la Roma si apriranno i Distinti Nord Est».