Biglietti Porto Lazio, tutte le info per la trasferta in Portogallo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Biglietti Porto Lazio: tutte le info utili ai tifosi per la trasferta in Portogallo per il match di Europa League

La Lazio tramite il proprio sito ufficiale ha diramato un importante comunicato per i tifosi in vista della trasferta in Portogallo. I dettagli.

MODALITA’ PER L’ENTRATA IN PORTOGALLO

In considerazione della la situazione epidemiologica del Portogallo, dal 1º dicembre 2021 fino al 20 Marzo 2022 vige lo stato di calamità.

Tutti i passeggeri di età pari o superiore ai 12 anni che fanno ingresso o transitano in Portogallo, devono presentare uno dei seguenti documenti:

– Certificato UE di guarigione o equivalente, oppure

– Certificato UE di vaccinazione completata da più di 14 giorni o equivalente (sono sufficienti due dosi), oppure

– Certificato di test molecolare negativo (NAAT), eseguito non più di 72 ore prima della partenza, oppure Certificato di test antigenico, eseguito non più di 24 ore prima della partenza.

Si segnala che dal 7 febbraio 2022 in Portogallo il test antigenico ha una validità massima di 24h e non più48h. Il test PCR continua a mantenere la validità di 72 ore.

Tutti i passeggeri devono inoltre obbligatoriamente compilare il modulo di localizzazione digitale (PLF) del Governo portoghese disponibile al https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card.

Per eventuali verifiche della correttezza/completezza della documentazione (PLF + Certificati) prima del viaggio, si consiglia comunque di contattare le compagnie aeree.