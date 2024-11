Biglietti Parma Lazio, ecco quando partirà la vendita dei tagliandi: data e orario

Biglietti Parma Lazio, di seguito il comunicato del club che spiega tutte le informazioni da sapere

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 11:00 di lunedì 25 novembre, saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Serie A Enilive Parma-Lazio, in programma domenica 1° dicembre alle ore 15:00.

Prezzo del settore “Curva Sud Ospiti” (capienza 3.500 posti) da Via Puccini:

– INTERO € 25 (più 1,50 € di commissioni di servizio)

APERTURA CANCELLI ORE 13:00.

