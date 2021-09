Biglietti Milan Lazio, già venduti metà dei tagliandi per il settore ospiti

Biglietti Milan-Lazio: i tifosi biancocelesti hanno già comprato la metà dei tagliandi a loro riservati. C’è voglia di Sarri

Nella tifoseria biancoceleste c’è grande entusiasmo per la nuova Lazio di Maurizio Sarri. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, in vista di Milan-Lazio di domenica 18 settembre alle 18:00. i tifosi della prima squadra della Capitale hanno acquistato già la metà dei biglietti a loro riservati (più di mille a fronte di un totale di 2.182 posti disponibili in ottemperanza alle norme Covid).

Tra oggi e domani si prevede che i tagliandi esauriranno definitivamente. L’entusiasmo portato da Maurizio Sarri è assolutamente palpabile.