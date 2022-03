Biglietti Lazio Sassuolo, venerdì comincia la vendita dei tagliandi

La Lazio, tramite un comunicato, ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti per Lazio Sassuolo a partire da venerdì: i dettagli

Di seguito il comunicato della Lazio sull’apertura della vendita dei biglietti per la gara contro il Sassuolo:

«La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di venerdi 25 marzo saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO – SASSUOLO in programma sabato 2 aprile alle 18:00. La vendita sarà libera per tutti da subito (chi non lo avesse già utilizzato, potrà scontare il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket)».

Date e orari della vendita:

Dalle ore 16:00 di venerdi 25 marzo fino alle ore 18:00 di sabato 2 aprile.

Sarà possibile acquistare i tagliandi presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà utilizzare i voucher abbonati)

Punti vendita Vivaticket (qui non sarà possibile utilizzare i voucher abbonati)

Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.

Si consiglia vivamente, viste la nuove procedure di accesso, di presentarsi all’ingresso dello Stadio Olimpico rispettando l’orario stampato sul biglietto.

L’ apertura dei cancelli è prevista per le ore 18:15.

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei tagliandi:

Via dei Gladiatori per i tagliandi Media – Sponsor Hospitality – Tribuna D’Onore – Autorità e Tribuna Monte Mario

Piazza Lauro De Bosis per i tagliandi di Tribuna Tevere e Distinti Sud Est

Via Nigra-Stadio dei Marmi per i tagliandi di Tribuna Disabili in Carrozzella

Piazza Piero Dodi per i tagliandi di Curva Nord – Distinti Nord Est e Nord Ovest – Tribuna Tevere

Nella fase di prelazione abbonati si avrà diritto ad acquistare un solo biglietto mentre, nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d’identità.

