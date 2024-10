Biglietti Lazio Porto, al via la vendita dei tagliandi: il comunicato

Biglietti Lazio Porto, il club comunica che dalle ore 12:00 di giovedì 31 ottobre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Uefa Europa League

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO– La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di giovedì 31 ottobre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Uefa Europa League Lazio-Porto, in programma giovedì 7 novembre alle ore 21:00.

Come da provvedimento Uefa, i seguenti settori della Curva Nord rimarranno chiusi, per cui gli abbonati non potranno accedere a questa gara:

48AD – 48AS – 49AD – 48B – 49AS – 49B.

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

Gli stessi settori sopra indicati, non saranno aperti alle vendite dei biglietti.