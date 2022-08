Biglietti Lazio Napoli: da domani parte la vendita libera. Tutti i dettagli

Biglietti Lazio Napoli: da domani parte la vendita libera per il match di sabato sera. Ecco tutti i dettagli

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 10:00 di mercoledi 31 agosto saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO – NAPOLI in programma sabato 3 settembre alle ore 20:45.

Per questa gara saranno applicate le seguenti restrizioni Prefettizie:

Per i tifosi della SS Lazio:

vendita libera per tutto lo stadio (scluso la Curva Sud) per tutti i residenti della Regione Lazio.

Per i residenti delle altre Regione, sarà possibile acquistare solo ed esclusivamente la Curva Sud con l’obbligo della Fidelity Card – Tessera del Tifoso Millenovecento (escluso la Eagle Card).

Per i tifosi del Napoli:

Vendita del solo settore ospiti ridotto del 50% e obbligo della Fidelity Card -Tessera del Tifoso del Napoli per i residenti di tutte le regioni d’Italia.

Per tutti i cittadini stranieri non residenti in Italia:

Solo ed esclusivamente il giorno della gara, dalle ore 16:45 sarà aperta la biglietteria presso l’ex ostello della gioventù in Viale Delle Olimpiadi 61

Sarà possibile acquistare i tagliandi presso:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket (solo on-line si potrà scalare il voucher abbonati 19-20 per chi non lo avesse già utilizzato, scontando il costo del tagliando tramite il voucher ricevuto da Vivaticket).

– Punti vendita Vivaticket (qui non sarà possibile utilizzare i voucher abbonati 19-20)

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ALTRI DETTAGLI